В Тюмени эвакуировали жильцов из дома, где от снега просела крыша

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Жильцов дома, крыша которого просела из-за снега, эвакуировали в воскресенье в Тюмени, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Сергей Юсько.

По данным ведомства, утром 15 января поступила информация о том, что из-за большого количества выпавшего снега и из-за ветхости просела крыша одноэтажного шестиквартирного деревянного дома, расположенного в Тюмени по адресу улица Большевиков, 11. На место на семи спецмашинах выехали 20 спасателей.

"Из помещений эвакуировали 13 граждан. Они разместились у родственников. Дом охраняется полицией. Теперь комиссия будет принимать решение, что дальше делать со зданием", — сказал Юсько.