Большинство погибших в ДТП под Саратовом оказались гражданами Киргизии

БИШКЕК, 15 янв – РИА Новости. В ДТП под Саратовом, по предварительным данным, погибли не менее 5 граждан Киргизии, информация о погибших уточняется, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.

В воскресенье на 547 километре автотрассы Нижний Новгород–Саратов столкнулись две машины: грузовая Volvo и минивэн Toyota Verso. Погибли семь человек. ДТП произошло в 1.30 в воскресенье в районе села Тарумовка Петровского района. Начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, в результате ДТП погибли пятеро граждан Киргизстана. В настоящий момент данные уточняются", — сообщили в пресс-службе.

В МЧС Киргизии отметили, что более подробная информация будет предоставлена позднее.

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