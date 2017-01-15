СК начал проверку после гибели семи человек в аварии под Саратовом

МОСКВА/САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели семи человек в ДТП в Саратовской области, сообщается на сайте регионального СК.

Ранее сообщалось о гибели семи человек при столкновении минивэна и грузового автомобиля под Саратовом. ДТП произошло в 1.30 на 550-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в районе села Тарумовка Петровского района.

"Начата доследственная проверка по факту гибели в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на участке автодороги на территории Петровского района, семи человек", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на место происшествия под руководством замруководителя регионального управления СК выехала группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты, также устанавливаются сведения о погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в областной прокуратуре, надзорное ведомство региона взяло под контроль ход проведения проверки по факту ДТП в Петровском районе, по указанию прокурора области на место трагедии выехал первый заместитель прокурора области Вячеслав Симшин и Петровский межрайонной прокурор.