Пострадавшая в аварии со снегоходом в Саратове госпитализирована

САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Медики госпитализировали пассажирку снегохода ("мотособаки"), провалившегося в субботу вечером под лед с четырьмя людьми, трое из которых погибли, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в районе острова Зеленый снегоход провалился под лед на реке Волга, в результате погибли двое детей и один взрослый, еще один человек спасен. В региональном главке МВД сообщили РИА Новости, что по факту происшествия полиция проводит проверку.

"Там не снегоход, а "мотособака" так называемая. Участниками данной трагедии стали мужчина около 50 лет, два мальчика 5 и 6 лет и женщина примерно 48 лет… Женщину на берегу передали бригаде центра медицины катастроф. Она госпитализирована в первую городскую больницу, у нее и переохлаждение, и психологический шок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшую женщину и тела троих погибших из воды вытащил один из местных дачников, ставший очевидцем трагедии, он же вызвал спасателей. Он уточнил, что погибшие дети не являлись родственниками.

На месте происшествия работала бригада областной службы спасения в составе двух водолазов и врача-реаниматолога.

Как уточнил РИА Новости начальник пресс-службы городской администрации Антон Закурдаев, на место происшествия выезжал также глава Саратова Валерий Сараев.

Мотобуксировщик, или "мотособака" — мини-снегоход на гусеничном ходу, сцепленный с санями, причем водитель и пассажиры или груз размещаются в санях.