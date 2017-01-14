В Саратове мужчина и двое детей на снегоходе провалились под лед на Волге

МОСКВА/САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости. Двое детей и один взрослый погибли в Саратове, когда снегоход провалился под лед на Волге, сообщил в субботу РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По информации начальника областной службы спасения Юрия Юрина, участниками трагедии стали мужчина около 50 лет, два мальчика 5 и 6 лет и женщина примерно 48 лет. Он рассказал, что пострадавшую и тела трех погибших вытащил из воды дачник, ставший очевидцем происшествия. Он же вызвал спасателей. Юрин уточнил, что погибшие дети не были родственниками.

Как сообщило издание "Взгляд-инфо", жертвами происшествия стали папа с сыном, соседский мальчик и, возможно, его мать.

Также начальник областной службы спасения уточнил, что компания выехала на лед на так называемой "мотособаке" — мини-снегоходе на гусеничном ходу, сцепленном с санями.

На месте происшествия работала бригада областной службы спасения в составе двух водолазов и врача-реаниматолога. Кроме того, на место происшествия также выезжал глава Саратова Валерий Сараев.