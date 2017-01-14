Мать погибших при пожаре под Калининградом детей скончалась в больнице

КАЛИНИНГРАД, 14 янв — РИА Новости. Мать погибших в пятницу при пожаре в поселке Маяковское Гусевского района Калининградской области двоих малышей скончалась в больнице областного центра, сообщили РИА Новости в администрации Гусева.

В пятницу при тушении пожара в доме по Рабочему переулку в посёлке Маяковское были обнаружены тела двоих детей, 2014 и 2016 годов рождения. Их мать была доставлена в ожоговый центр. По факту происшествия Черняховский межрайонный следственный отдел регионального СК РФ начал доследственную проверку.

"В результате пожара пострадали три человека. Два несовершеннолетних ребенка и их мать. Дети скончались до приезда пожарного расчета. Их мать была доставлена в ожоговый центр в тяжелом состоянии. В субботу утром она скончалась", — сообщили в администрации.

В администрации Гусева сообщили, что после трагедии руководство округа провело совещание с представителями силовых структур, МЧС и профильных министерств правительства Калининградской области, определили меры помощи пострадавшей семье.

По информации главного управления МЧС РФ по Калининградской области, в двухэтажном жилом многоквартирном доме в трехкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров загорелся матрас и постельные принадлежности, предположительно, от свечи. Мать детей, спасаясь от огня, выпрыгнула в окно, отца погибших малышей в момент трагедии дома не было.