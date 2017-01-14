Прокуратура проверит отключение тепла в домах и детсадах поселка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в поселке Сибирцево Черниговского района, сообщает краевое ведомство.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в домах и объектах социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В Сибирцево живет свыше 8 тысяч человек.