Взрыв сигнальной петарды повредил квартиру в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв — РИА Новости. Квартира в одном из жилых домов Сургута была повреждена, по предварительным данным, в результате взрыва сигнальной петарды, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

"В квартире жилого дома на улице Республики, по предварительной информации, взорвалась сигнальная петарда. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства инцидента", — отметил представитель ведомства.

По сообщениям местных СМИ, жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, после которого из квартиры дома №86 на улице Республики начали сыпаться стекла и элементы балконной рамы. Отмечается, что в квартире в этот момент находилась женщина.

В сургутском МЧС данное происшествие пока не комментируют.