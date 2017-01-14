Стали известны подробности о виновнике ДТП с автозаком на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости, Маргарита Савельева. Предполагаемый виновник аварии с участием легкового автомобиля, грузовика и автозака в Ставропольском крае неоднократно нарушал правила дорожного движения, сообщил РИА Новости представитель краевого управления ГИБДД.

Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что на 13-м километре Георгиевского шоссе столкнулись грузовик Volvo, автозак и легковая Lada Priora. По данным главка МВД по региону, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы три водителя и шесть пассажиров, в том числе три арестанта. Позже, как уточнили в МЧС, в больнице остались четверо.

"Тяжесть полученных травм не угрожает жизни пострадавших в ДТП. Предположительный виновник автоаварии водитель Lada Priora получил незначительные травмы и продолжит лечение амбулаторно, в больнице под охраной остаются арестанты", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оснований для задержания предполагаемого виновника аварии нет. "Водитель Lada Priora неоднократно попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД, нарушая правила дорожного движения, степень его вины установит суд", — отметили в ведомстве.

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