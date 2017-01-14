В Кабардино-Балкарии главу села уволили за сдачу земли в аренду родным

НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Депутаты совета местного самоуправления селения Псыншоко в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии по представлению прокуратуры досрочно прекратили полномочия главы администрации села, который раздавал землю в аренду своим родственникам, сообщает надзорное ведомство региона.

"Местной администрацией селения Псыншоко проведен аукцион по продаже права на заключение договоров аренды трех земельных участков сельскохозяйственного назначения, по результатам которого в марте 2016 года глава администрации села заключил два договора аренды земельных участков сроком на семь лет со своим сыном", — говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичные факты нарушения законодательства о противодействии коррупции допущены главой села в январе того же года при заключении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения сроком на 25 лет со своим племянником.

При этом, как сообщает прокуратура, меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов в связи с участием родственников в проведении торгов не предпринимались, отвода или самоотвода ни главой, ни членами комиссии по проведению торгов не осуществлялось.

"По результатам рассмотрения представления прокуратуры Прохладненского района советом местного самоуправления сельского поселения Псыншоко принято решение о досрочном прекращении полномочий главы села в связи с утратой доверия", — отмечает надзорное ведомство.