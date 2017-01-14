Четверо пострадавших в ДТП с автозаком на Ставрополье остаются в больнице

ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека остаются в больнице после ДТП с автозаком, грузовиком и легковым автомобилем на Ставрополье, сообщает главное управление МЧС по региону.
"По уточненной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия на 13-м километре Георгиевского шоссе по состоянию на 9.00 мск в лечебных учреждениях остается четыре человека", — говорится в сообщении ГУ МЧС.
По версии полицейских, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу для совершения обгона и врезался в грузовик. МВД уточняет, что большегруз вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автозаком.
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