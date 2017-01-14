Четверо пострадавших в ДТП с автозаком на Ставрополье остаются в больнице

ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека остаются в больнице после ДТП с автозаком, грузовиком и легковым автомобилем на Ставрополье, сообщает главное управление МЧС по региону.

Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что на 13-м километре Георгиевского шоссе столкнулись грузовик Volvo, автозак и легковая Lada Priora. По данным ГУ МВД по краю, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы три водителя и шесть пассажиров, в том числе три арестанта.

"По уточненной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия на 13-м километре Георгиевского шоссе по состоянию на 9.00 мск в лечебных учреждениях остается четыре человека", — говорится в сообщении ГУ МЧС.

По версии полицейских, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу для совершения обгона и врезался в грузовик. МВД уточняет, что большегруз вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автозаком.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>