В Нижегородской области эвакуировали жильцов дома с просевшим фундаментом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв – РИА Новости. Жильцов пятиэтажного дома в Дзержинске Нижегородской области эвакуировали из-за просадки фундамента, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

Сообщение о просадке фундамента поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в субботу в 8.00 мск. На место происшествия выехали оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и регионального главка.

"На месте установлено: дом жилой, кирпичный, пятиэтажный, двухподъездный, 1976 года постройки, размером в плане 50х12 метров; с первого по третий этаж произошла деформация перекрытий дома. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуировано 80 человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. Всего в доме прописаны 159 человек", — говорится в сообщении.

Жители временно размещены в школе, находящейся недалеко от их дома.

"В настоящее время совместно с представителями администрации проводится обследование дома на предмет определения его состояния", — отмечает пресс-служба.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что в связи с информацией о просадке фундамента в жилом доме усилило надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Дзержинске.

"Специалисты службы незамедлительно выехали на место с целью обеспечить контроль за условиями пребывания и питания людей в пункте временного размещения", — говорится в сообщении.