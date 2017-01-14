На Ставрополье в ДТП с тремя машинами пострадали девять человек

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Девять человек госпитализированы после столкновения автозака, грузовика и легкового автомобиля на шоссе в Ставропольском крае, сообщается на сайте регионального ГУ МВД РФ.

Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что на 13-м километре Георгиевского шоссе столкнулись грузовик Volvo, автозак и легковая Lada Priora.

По версии полицейских, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу для совершения обгона и врезался в грузовик. МВД уточняет, что большегруз вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автозаком, перевозившим следственно-арестованных.

"В результате ДТП в медучреждение с травмами различной степени тяжести было госпитализировано трое водителей и шесть пассажиров", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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