Из Братского водохранилища достали тела трех мужчин, провалившихся под лед

ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Операция по подъему на поверхность тел рабочих леспромхоза, обнаруженных в тракторе на дне Братского водохранилища, прошла успешно, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ГУМЧС региона.

Ранее сообщалось, что пропавшие в Братском районе Иркутской области рабочие леспромхоза были обнаружены спасателями в кабине трактора на дне водохранилища, на глубине около 50 метров. Четверо мужчин пропали 6 января. По свидетельствам местных жителей они отправились в соседний населенный пункт на тракторе. Спасатели обнаружили провал на льду Братского водохранилища и с помощью глубоководной камеры увидели в кабине тела трех мужчин.

"Тело одного погибшего извлекли практически сразу после обнаружения. Чтобы извлечь двух других пришлось укреплять лед и привлекать тяжелую технику. Тела водолазы искали с помощью глубоководной камеры, предварительно погрузившись на допустимую по нормативам глубину. Тело одного пропавшего рабочего пока не обнаружено", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что работа ведется в сложных климатических условиях вдали от населенных пунктов. Расследованием происшествия занимаются сотрудники МЧС и полиции Братского района.