Из Братского водохранилища достали тела трех мужчин, провалившихся под лед

ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. Операция по подъему на поверхность тел рабочих леспромхоза, обнаруженных в тракторе на дне Братского водохранилища, прошла успешно, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ГУМЧС региона.
"Тело одного погибшего извлекли практически сразу после обнаружения. Чтобы извлечь двух других пришлось укреплять лед и привлекать тяжелую технику. Тела водолазы искали с помощью глубоководной камеры, предварительно погрузившись на допустимую по нормативам глубину. Тело одного пропавшего рабочего пока не обнаружено", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что работа ведется в сложных климатических условиях вдали от населенных пунктов. Расследованием происшествия занимаются сотрудники МЧС и полиции Братского района.