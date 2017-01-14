На Ставрополье столкнулись автозак, грузовик и легковой автомобиль

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Автозак, грузовик и легковой автомобиль столкнулись на шоссе в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону.

"На 13-м километре Георгиевского шоссе произошло столкновение трех транспортных средств: грузовой автомобиль "Вольво", автомобили "АвтоЗак" и "Лада-Приора". Имеются пострадавшие, которые доставлены: в Центральную городскую больницу города Георгиевск и Центральную городскую больницу города Пятигорск", — говорится в сообщении.

По последним данным, госпитализированы девять человек.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации последствий ДТП участвовали 13 человек и четыре единицы техники.