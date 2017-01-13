Под Калининградом при пожаре в жилом доме погибли двое детей

КАЛИНИНГРАД, 13 янв — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели двоих детей при пожаре в жилом доме в посёлке Маяковское Гусевского района Калининградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Информация о том, что при тушении пожара в доме по Рабочему переулку в посёлке Маяковское обнаружены тела двух малолетних детей, 2014 и 2016 годов рождения, проживавших в этом доме с матерью, поступила в правоохранительные органы 13 января. По факту происшествия Черняховским межрайонным следственным отделом регионального СК РФ проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СК провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти детей.

По информации главного управления МЧС РФ по Калининградской области, в двухэтажном жилом многоквартирном доме в трехкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров загорелся матрас и постельные принадлежности. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе девяти человек и три единицы техники.