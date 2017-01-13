В Ростове предъявили обвинение мужчине, напавшему на аптеку с гранатой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 4 годам колонии строгого режима местного жителя за разбойное нападение с корпусом гранаты на одну из аптек города, сообщают в суде.

"Ворошиловским районным судом Ростова-на-Дону оглашен приговор по уголовному делу в отношении Кураева А.Г., обвиняемого в совершении преступления по статье "Разбой". Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина с корпусом гранаты "Ф-1" приехал к аптеке в Ворошиловском районе города для ее ограбления; корпус гранаты был промышленного изготовления, но без взрывчатого вещества снаряжения, поэтому не мог служить боеприпасом или взрывным устройством.

По версии следствия, Кураев дождался, когда в аптеке не будет покупателей, а затем совершил разбойное нападение. Подсудимый полностью признал свою вину, дело слушалось судом с применением особого порядка судебного разбирательства.