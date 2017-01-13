Депутат Госдумы вступилась за женщину, похитившую ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина вступилась за женщину, похитившую ребенка из родильного отделения в Подмосковье, отметив, что больше вопросов вызывает система охраны больницы.

По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

"Я как женщина, как мать хочу вступиться за Елену Спахову, похитившую ребенка из детского отделения городской больницы в Дедовске. Да, безусловно, имеет место нарушение закона, но в данном случае, на мой взгляд, важно смотреть на ситуацию в целом, необходимо видеть всю картину", — сказала РИА Новости Вторыгина.

"В данном случае лично у меня больше вопросов вызывает система охраны больницы. Как это могло произойти? Как можно украсть ребенка без проблем? Вопросы нужно задавать службе безопасности и главврачу медицинского учреждения", — добавила она.

Она отметила, ребенок был брошен биологической матерью в 2014 году, то есть фактически младенец был оставлен на произвол судьбы. "Очевидно, что сама "похитительница", потерявшая накануне собственного ребенка в результате выкидыша, находилась в стрессовом состоянии. В этом состоянии женщина зачастую не отдает отчет своим поступкам, то есть фактически находится в состоянии аффекта, поэтому важен не столько сам поступок, сколько мотив, а мотив был самым благородным", — добавила депутат.

"Что же касается самой Елены Спаховой, то, конечно, какое-то наказание она должна понести, но никак не 12 лет тюрьмы. На мой взгляд, уместно говорить скорее об условном наказании. Сейчас я всерьез рассматриваю возможность предоставления Елене высококвалифицированного адвоката для защиты в суде", — заключила она.