Депутат Госдумы вступилась за женщину, похитившую ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина вступилась за женщину, похитившую ребенка из родильного отделения в Подмосковье, отметив, что больше вопросов вызывает система охраны больницы.
"Я как женщина, как мать хочу вступиться за Елену Спахову, похитившую ребенка из детского отделения городской больницы в Дедовске. Да, безусловно, имеет место нарушение закона, но в данном случае, на мой взгляд, важно смотреть на ситуацию в целом, необходимо видеть всю картину", — сказала РИА Новости Вторыгина.
"В данном случае лично у меня больше вопросов вызывает система охраны больницы. Как это могло произойти? Как можно украсть ребенка без проблем? Вопросы нужно задавать службе безопасности и главврачу медицинского учреждения", — добавила она.
"Что же касается самой Елены Спаховой, то, конечно, какое-то наказание она должна понести, но никак не 12 лет тюрьмы. На мой взгляд, уместно говорить скорее об условном наказании. Сейчас я всерьез рассматриваю возможность предоставления Елене высококвалифицированного адвоката для защиты в суде", — заключила она.