Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна оставили под стражей до 9 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга в пятницу продлил до 9 мая срок ареста бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна по делу о мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Смольнинский районный суд 18 ноября прошлого года санкционировал арест Оганесяна до 15 января 2017 года. Горсуд Петербурга признал арест Оганесяна законным.

"Суд постановил продлить арест по 9 мая", — заявила судья Олеся Буланая.

По данным СК РФ, Оганесян был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены". СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Ему грозит до десяти лет заключения.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. "Зенит-Арена" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство могут составить около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.