Сгоревший в Нефтеюганске дом планировался под снос с 2014 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. Жилой многоквартирный дом, сгоревший 12 января в Нефтеюганске (ХМАО), был признан аварийным в 2014 году и планировался под снос, сообщает пресс-служба администрации города.

"Данный жилой дом в 2014 году был признан непригодным для проживания и планировался под снос. В настоящее время администрацией города решается вопрос о предоставлении пострадавшим жилых помещений из маневренного фонда", — цитирует пресс-служба слова заместителя главы Нефтеюганска Олега Тальянова.

Как сообщили в горадминистрации, в настоящее время в департамент жилищного хозяйства с заявлениями о выделении жилой площади из маневренного фонда обратились 23 семьи.

"Для оказания помощи по сбору документов подготовлен единый запрос как в БТИ, так и в регистрационную палату. Жильцы дома получат все необходимые справки без индивидуального обращения в учреждения", — добавили в муниципалитете.

Двухэтажный дом на 32 квартиры был полностью уничтожен огнем утром 12 января, жильцы были вовремя эвакуированы спасателями, никто из них не пострадал. Причины происшествия и общий материальный ущерб устанавливаются. Как сообщал ранее глава города Сергей Дегтярев, большинство жильцов после пожара самостоятельно расселились у родственников и близких, остальные были размещены в пункте временного пребывания, расположенного на базе одной из школ.