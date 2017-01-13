Следователь МВД отверг обвинения в вымогательстве $5 млн у ФинТрастБанка

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший следователь МВД России Адам Осканов в суде отказался признавать вину в вымогательстве пяти миллионов долларов у руководства ФинТрастБанка, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Я не причастен к преступлению", — сказал подсудимый после оглашения прокурором обвинительного заключения.

По версии следствия, бывший сотрудник следственного отдела 4-го управления МВД России Адам Осканов расследовал дело о хищении государственных средств компаниями, счета которых были открыты в КБ "ФинТрастБанк". Следствие считает, что Осканов стал вымогать у руководства банка пять миллионов долларов, тогда председатель банка Александр Тимошенко обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего все переговоры о вымогательстве фиксировались. Сам бывший следователь считает, что его подставили.

В рамках дела также арестованы московский адвокат Якуб Горчханов (предполагаемый посредник), предприниматели Ибрагим Хамурзаев и Игорь Суховерхов (предполагаемый посредник и участник аферы). Последний признал вину в покушении на мошенничество и дал признательные показания. Остальные фигуранты вину отрицают.