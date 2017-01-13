В Белгороде проверят действия работников детсада, где в мороз ушел ребенок

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Следственные органы проверят, есть ли состав преступления в действиях сотрудников детского сада под Белгородом, откуда двухлетняя девочка ушла домой раздетой в мороз, сообщило СУСКР по региону в пятницу.

Ранее прокуратура Белгородской области сообщила о начале проверки по факту сообщений в СМИ, что из детсада в селе Владимировка Ивнянского района сбежала девочка в колготках, майке и резиновых тапочках и пришла домой, находящийся в километре от дошкольного учреждения. На улице было около 5 градусов мороза. Служебную проверку по данному факту начало районное управление образования. По его данным, не все изложенные в СМИ факты достоверны, в частности, ребенок прошел до дома не более 300 метров.

Следственные органы, основываясь на сообщениях в СМИ, также начали проверку по факту "бесконтрольного ухода ребенка из детского сада".

"Приведенные (в СМИ – ред.) данные дают основания полагать, что в действиях сотрудников детского сада могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.