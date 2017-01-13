В нижегородском магазине изъяли жидкость с 700-кратным превышением метанола

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе проверок выявил в двух магазинах Нижнего Новгорода и области продажу незамерзающей стеклоомывающей жидкости, в которой содержание метанола в 610-708 раз превышает допустимые значения, сообщает региональное управление ведомства.

Уточняется, что запрещенная к продаже продукция под названием "ТОР ЕNЕRGY Капля зимний 20С" выявлена в продуктовых супермаркетах "Пятерочка" в областном центре и в городе-спутнике Нижнего Новгорода — Дзержинске.

По данным на 13 января, региональный Роспотребнадзор в ходе проверок в Нижегородской области изъял из розничной продажи 395,8 литров спиртосодержащей непищевой продукции.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.

Роспотребнадзор осуществляет проверки в рамках постановления главного государственного санитарного врача РФ "О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции" совместно с органами МВД и прокуратуры.