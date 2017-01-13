В Тюмени внесли три представления по уходу ребенка из детсада в мороз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Прокуратура в Тюмени внесла три представления по факту ухода 5-летнего ребенка из детского сада в мороз, сообщает в пятницу надзорное ведомство Тюменской области.
"По результатам проверки прокуратура Центрального округа города Тюмени внесла представление заведующей детского сада, руководителю ООО ЧОП "Нимак+", которое оказывает охранные услуги дошкольному учреждению, и директору департамента образования администрации города Тюмени. Рассмотрение представлений находится под контролем прокуратуры", — говорится в сообщении.
Около 12 часов ребенка, гулявшего одного, увидела женщина-парикмахер. Через некоторое время она увидела его вновь и завела в парикмахерскую, где напоила горячим чаем. После этого позвонила в полицию. Затем мама мальчика пришла в парикмахерскую и забрала его, сообщает надзорное ведомство.