В Тюмени внесли три представления по уходу ребенка из детсада в мороз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Прокуратура в Тюмени внесла три представления по факту ухода 5-летнего ребенка из детского сада в мороз, сообщает в пятницу надзорное ведомство Тюменской области.

Ранее в местных средствах массовой информации была опубликована информация о том, что 9 января, когда в Тюмени днем было 30 градусов ниже нуля, из детского сада ушел 5-летний мальчик.

"По результатам проверки прокуратура Центрального округа города Тюмени внесла представление заведующей детского сада, руководителю ООО ЧОП "Нимак+", которое оказывает охранные услуги дошкольному учреждению, и директору департамента образования администрации города Тюмени. Рассмотрение представлений находится под контролем прокуратуры", — говорится в сообщении.

Прокуратура по данному факту провела проверку. Установлено, что инцидент произошел в детсаду №123 Тюмени. Днем 9 января воспитанники одной из групп на какое-то время остались без присмотра воспитательницы. Пятилетний мальчик оделся и беспрепятственно покинул учреждение.

Около 12 часов ребенка, гулявшего одного, увидела женщина-парикмахер. Через некоторое время она увидела его вновь и завела в парикмахерскую, где напоила горячим чаем. После этого позвонила в полицию. Затем мама мальчика пришла в парикмахерскую и забрала его, сообщает надзорное ведомство.