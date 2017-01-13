В Охотском море задержали судно под флагом Танзании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Рефрижератор "Амикус" под флагом Танзании задержан в Охотском море с 17 тоннами краба и 8 тоннами рыбы, выловленными без разрешения, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"Пограничным сторожевым кораблем Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области 13 января сего года в Охотском море обнаружен транспортный рефрижератор "Амикус" под флагом Танзании (порт приписки Занзибар), капитан которого не выполнил законные требования об остановке и предпринял попытку скрыться", — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, осуществляя преследование, пограничный корабль подавал принятые в международной практике сигналы об остановке, на которые судно не реагировало. Как сообщается, для принуждения судна к выполнению законных требований была произведена предупредительная стрельба.

"После остановки на судно высажена осмотровая группа, обнаружившая на борту более 24 тонн водных биоресурсов без разрешительных документов (17 тонн краба и 8 тонн рыбы). Пострадавших среди членов экипажа иностранного судна нет", — отмечается в сообщении ведомства.

По информации ФСБ, сейчас судно доставляется в порт Невельск Сахалинской области "для принятия процессуального решения".