В Охотском море задержали судно под флагом Танзании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Рефрижератор "Амикус" под флагом Танзании задержан в Охотском море с 17 тоннами краба и 8 тоннами рыбы, выловленными без разрешения, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ФСБ, осуществляя преследование, пограничный корабль подавал принятые в международной практике сигналы об остановке, на которые судно не реагировало. Как сообщается, для принуждения судна к выполнению законных требований была произведена предупредительная стрельба.
"После остановки на судно высажена осмотровая группа, обнаружившая на борту более 24 тонн водных биоресурсов без разрешительных документов (17 тонн краба и 8 тонн рыбы). Пострадавших среди членов экипажа иностранного судна нет", — отмечается в сообщении ведомства.
По информации ФСБ, сейчас судно доставляется в порт Невельск Сахалинской области "для принятия процессуального решения".