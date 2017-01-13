Сбежавшая в мороз из детсада под Белгородом девочка прошла около 300 метров

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Власти Ивнянского района Белгородской области, где находится детский сад, откуда двухлетняя девочка ушла домой раздетой в мороз, проводит по данному факту служебную проверку; уже удалось выяснить, что ребенок прошел "не более 300 метров", сообщила РИА Новости в пятницу начальник районного управления образования Лариса Родионова.

Ранее прокуратура Белгородской области сообщила о начале проверки по факту сообщений в СМИ, что из детсада в селе Владимировка Ивнянского района сбежала двухлетняя девочка в колготках, майке и резиновых тапочках и пришла домой, который находится в километре от дошкольного учреждения. На улице было около 5 градусов мороза.

"Написан приказ о проведении служебного расследования по этому факту. Безусловно, виновные будут наказаны. Конечно, без внимания мы этот случай не оставим", — сказала Родионова.

По ее словам, информация, изложенная в СМИ, "далеко недостоверна". В частности, отметила она, отрезок пути, который прошла девочка, значительно короче. "Конечно, меньшее расстояние прошла. Откуда там километр? Не более 300 метров", — заметила Родионова.