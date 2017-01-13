Житель Новосибирска, расстрелявший соседей в Новый год, сдался полиции

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Следователям в Новосибирске сдался 26-летний мужчина, подозреваемый в том, что в новогоднюю ночь из травматического пистолета расстрелял двоих отмечавших праздник соседей по дому, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

По предварительным данным СК, ночью 1 января 2017 года в один из подъездов многоквартирного дома в Калининском районе Новосибирска с новогоднего застолья вернулся мужчина, который услышал шум на нижних этажах и сделал замечание двум соседям. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый отправился к себе в квартиру, взял там травматический пистолет "Оса" и вернулся.

"Подозреваемый вызвал 47-летнего и 36-летнего потерпевших в подъезд и произвел там в них выстрелы… На шум… выбежала супруга одного из потерпевших, которая позвонила в "скорую помощь", а вовремя прибывшие медработники оказали потерпевшим необходимую помощь", — говорится в сообщении.

В Следственном управлении отметили, что подозреваемый сразу после совершения преступления скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. Через десять дней он решился сдаться, пришел в следственный отдел с защитником и предоставил явку с повинной.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по региону сообщили, что личность предполагаемого преступника полицейским удалось установить после поквартирного обхода и изъятия записей с камер видеонаблюдения. Фотографии ранее судимого за грабеж сибиряка были распространены в СМИ и соцсетях. В полиции считают, что общественный резонанс и масштабность поисков вынудили предполагаемого преступника сдаться.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "покушение на убийство двух лиц". Суд в ближайшее время решит вопрос о заключении его под стражу.