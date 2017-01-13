СК выясняет обстоятельства ДТП с сотрудником Росгвардии в Подмосковье

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Орехово-Зуевском районе, в котором пострадал сотрудник Росгвардии, сообщает ГСУ СК по региону.

Как сообщили ранее в пятницу в пресс-службе Росгвардии по Мособласти, сотрудник ведомства впал в кому после ДТП в Орехово-Зуевском районе, за его жизнь борются врачи. Сообщалось, что ДТП произошло в четверг около семи часов вечера на 12-м километре участка дороги Шатура — Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района.

"Как установлено следствием, во время совершения ДТП сотрудник Росгвардии по Московской области двигался на личном автотранспорте, в свободное от работы время. В результате ДТП он получил серьезные повреждения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту случившегося начата доследственная проверка.