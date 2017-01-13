В Петербурге проверяют данные о несвоевременном оказании медпомощи раненому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Следственные органы начали проверку по факту возможного неоказания помощи врачами больному в больнице Петербурга, говорится в сообщении городского главка СК РФ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором врачи Мариинской больницы в Петербурге якобы отказываются оказать помощь мужчине с ножевым ранением, который самостоятельно добрался до приемного покоя. В свою очередь, в Мариинской больнице опровергли сведения СМИ и социальных сетей о неоказании помощи мужчине. Пресс-секретарь больницы Мария Хитаришвили сообщила РИА Новости, что вся "необходимая помощь пациенту была оказана" и "чрез 8 минут после прихода мужчина уже лежал на операционном столе".

"В Санкт-Петербурге 12 января в средствах массовой информации были размещены сведения о возможном неоказании медицинским персоналом Мариинской больницы помощи раненому ножом мужчине. По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшедшего", — говорится в сообщении.

Как сообщала Хитаришвили, состояние мужчины оценивалось как тяжелое, но врачи отмечали положительную динамику.