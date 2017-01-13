Под Белгородом выясняют, как двухлетняя девочка убежала из детсада в майке

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура Белгородской области проверит информацию СМИ о том, что двухлетняя девочка беспрепятственно покинула сельский детский сад и раздетая по морозу пришла домой, сообщило надзорное ведомство.
По данным СМИ, девочка, никем из взрослых не замеченная, вышла из детсада "Аленушка" в колготках, майке и резиновых тапочках и самостоятельно дошла до дома – это почти километр пути. Инцидент произошел 11 января, на улице было около 5 градусов мороза.
"По указанному сообщению прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, предъявляемых к безопасности пребывания детей в дошкольной образовательной организации", — говорится в сообщении областной прокуратуры.
Руководство детского сада "Аленушка" отказалось комментировать РИА Новости произошедшее.