Под Белгородом выясняют, как двухлетняя девочка убежала из детсада в майке

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура Белгородской области проверит информацию СМИ о том, что двухлетняя девочка беспрепятственно покинула сельский детский сад и раздетая по морозу пришла домой, сообщило надзорное ведомство.

"Сегодня, 13 января 2017 года, в средствах массовой информации появилось сообщение об уходе 2-летней девочки из детского сада в селе Владимировка Ивнянского района Белгородской области", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, девочка, никем из взрослых не замеченная, вышла из детсада "Аленушка" в колготках, майке и резиновых тапочках и самостоятельно дошла до дома – это почти километр пути. Инцидент произошел 11 января, на улице было около 5 градусов мороза.

"По указанному сообщению прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, предъявляемых к безопасности пребывания детей в дошкольной образовательной организации", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Руководство детского сада "Аленушка" отказалось комментировать РИА Новости произошедшее.