СК проверяет закупки иркутских чиновников после случая с червями в подарках

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Иркутские следователи проверяют закупки чиновников регионального министерства социального развития, опеки и попечительства после сообщений о червяках в новогодних детских подарках, сообщает региональное управление СК в пятницу.

"Организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при заключении контрактов на поставку новогодних подарков (сладких наборов) для детей из социально незащищенных семей в 2016 году", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступили жалобы от жителей региона на плохое качество шоколадных конфет в новогодних подарках, презентованных от губернатора детям-сиротам и детям из малоимущих семей. На снимках, представленных в качестве доказательств, в конфетах видны черви, на шоколаде – белый налет. Расследование по данному факту начал местный Роспотребнадзор. В среду пресс-служба областного правительства сообщила, что власти региона проводят проверку, при этом заявители получили новые подарки.