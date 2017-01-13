Двух детей, пострадавших в крупном ДТП в Югре, отправят в Москву

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. Двое пациентов, пострадавших в ДТП 4 декабря на трассе под Ханты-Мансийском, отправятся на реабилитацию в Москву, сообщили в официальном штабе регионального правительства.

"Двух пациентов, пострадавших в ДТП 4 декабря 2016 года, из Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска отправят на реабилитацию в Москву. За ними прибудет спецборт МЧС", — отметили в официальном штабе.

В пресс-службе МЧС России подтвердили эту информацию, отметив, что ведомство уже направило спецборт Ан-148 для проведения санитарно-авиационной эвакуации двоих тяжелобольных детей из Ханты-Мансийска в Москву. В министерстве добавили, что "дети нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи". В Москве детей доставят для специализированного лечения в ФГБУ "Российская детская клиническая больница" Минздрава России.

Отправка пациентов Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска запланирована на вечер пятницы. Таким образом, в медучреждении на лечении останется один взрослый из числа пострадавших в ДТП. Кроме того, трое детей находятся в столичном НИИ нейрохирурги имени Бурденко.

ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло вечером 4 декабря: столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из регионального центра в Нефтеюганск.

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По факту массовой аварии следователи возбудили уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Были задержаны водитель автобуса Марат Зайнуллин, шофер грузовика Раиль Саитханов и представитель перевозчика Александр Сидорук. Их арестовали до 4 февраля 2017 года. В отношении Ирины Тарасовой, директора нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались пострадавшие дети, возбудили дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Она была отправлена под домашний арест.