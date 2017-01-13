В Сибири задержали группу вымогателей во главе с "Консулом"

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области при поддержке спецназа задержали пятерых предполагаемых членов группы вымогателей, руководил которыми 53-летний рецидивист по кличке "Консул", сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по региону.

"В городе Купино в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области при поддержке полицейского спецназа задержали преступную группу, специализировавшуюся на вымогательствах денег у жителей Купинского района", — говорится в сообщении.

В главке отметили, что лидером организованной группы оказался 53-летний местный житель по кличке "Консул", который ранее неоднократно отбывал уголовное наказание за насильственные и имущественные преступления. В биографиях еще троих участников группы в возрасте от 27 до 37 лет также есть несколько судимостей по разным статьям УК – причинение вреда здоровью, кражи, грабежи, экологические преступления, незаконный оборот оружия. Пятый участник — 42-летний житель райцентра – ранее судим не был.

"Для получения требуемых сумм подозреваемые пускали в ход угрозы и насилие. Их очередной жертвой стал житель райцентра, у которого преступники требовали "откупную" сумму в 30 тысяч рублей. В момент передачи денег оперативники уголовного розыска и спецназовцы задержали лидера группы и его ближайшего помощника, а затем — остальных подозреваемых", — рассказали в полиции.

В главке отметили, что у задержанных изъяты вещи и документы, свидетельствующие о других преступлениях группы. Среди них — долговые расписки на общую сумму 400 тысяч рублей, договор займа на 90 тысяч рублей, банковские карты, оформленные на третьих лиц, копии документов о праве собственности третьих лиц на недвижимость. Полицейские и следователи изучают записи в тетрадях со "списками должников Купинского района" и "черной кассой" группы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Всех задержанных сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Всех пострадавших по их вине просят обратиться в полицию. —0-