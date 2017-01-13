СК выясняет, как ребенок сломал ключицу на прогулке в тверском детсаду

ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. СК начал доследственную проверку по информации о травмировании шестилетнего ребенка в детском саду в Тверской области, который во время прогулки сломал ключицу, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета.
Информация о происшествии в детском саду, расположенном в Центральном районе Твери, появилась в региональных СМИ.
"В дневное время в детском саду… во время прогулки 6-летний мальчик сломал ключицу. После происшествия сотрудники детского сада вызвали медсестру и родителей мальчика. Матери ребенка порекомендовали обратиться в травмпункт… По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СУСК.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.