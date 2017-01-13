СК выясняет, как ребенок сломал ключицу на прогулке в тверском детсаду

ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. СК начал доследственную проверку по информации о травмировании шестилетнего ребенка в детском саду в Тверской области, который во время прогулки сломал ключицу, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета.

Информация о происшествии в детском саду, расположенном в Центральном районе Твери, появилась в региональных СМИ.

"В дне­вное время в детском ­саду… во время­ прогулки 6-летний ма­льчик сломал ключицу.­ После происшествия сотрудники детского са­да вызвали медсестру ­и родителей мальчика.­ Матери ребенка порек­омендовали обратиться­ в травмпункт… По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СУСК.

Следствию предстоит в­ыяснить все обстоятел­ьства происшествия.