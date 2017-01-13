В Челябинске выясняют причину вынужденной посадки самолета Flydubai

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Прокурорские проверки начаты по факту вынужденной посадки в аэропорту Челябинска самолета компании Flydubai, летевшего в Екатеринбург из ОАЭ, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Уральской транспортной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в четверг самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая, совершил вынужденную посадку на запасном аэропорту Челябинска. На борту находились 170 пассажиров, которых автобусами отправили в столицу Среднего Урала, и семь членов экипажа.

"По факту проверки ведут Челябинская и Свердловская транспортные прокуратуры. Свердловская подключилась, поскольку борт летел в Екатеринбург, но был вынужден сесть в Челябинске из-за плохих погодных условий", — сказала представитель ведомства.

Пресс-секретарь екатеринбургского аэропорта "Кольцово" Дмитрий Тюхтин уточнил РИА Новости, что лайнер Flydubai долетел до столицы Среднего Урала, но не садился. "Пилот принял решение лететь в Челябинск", — пояснил Тюхтин.

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