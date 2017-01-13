Подросток из Кузбасса сбежал от мамы и автостопом добрался до Ульяновска

КЕМЕРОВО, 13 янв — РИА Новости. Полицейские обнаружили в Ульяновске подростка из Прокопьевского района Кемеровской области, который пропал без вести в новогоднюю ночь и уже не в первый раз сбегает из дома, чтобы путешествовать автостопом по стране, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.

По данным ведомства, на этот раз 17-летний подросток пропал 1 января 2017 года — среди ночи ушел из дома и не вернулся. Его мать обратилась за помощью к полицейским, которые организовали поисковые мероприятия на территории Кемеровской области и направили ориентировку во все регионы России.

"Молодой человек уже неоднократно уходил из дома, и каждый раз полицейские находили его в других городах страны. В результате оперативно-поисковых мероприятий 12 января юный кузбассовец был обнаружен местными полицейскими в Ульяновске. Несовершеннолетний путешественник пояснил, что до города добрался автостопом", — говорится в сообщении.

Как уточнили в кузбасском главке, сейчас подростка поместили для реабилитации в ЦВСНП управления МВД по Ульяновской области. Вскоре сотрудники полиции доставят его домой.

"Юноша с 2012 года находится на особом контроле инспекторов по делам несовершеннолетних. В 2016 году 17-летний кузбассовец шесть раз уходил из дома и отправлялся в самостоятельное путешествие по городам России. В последние несколько лет подросток расширил географию путешествий", — добавили в ГУМВД.

По информации ведомства, кроме кузбасских городов, подросток автостопом успел посетить Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. В августе прошлого года полицейские нашли его в Омске, в октябре — в Самаре.