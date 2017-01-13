ГД может обратиться в кабмин из-за невыплат зарплат ростовским шахтерам

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по труду рассмотреть необходимость обращения в правительство в связи с ситуацией о невыплате зарплат шахтерам в Ростовской области.

Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в Ростовской области в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. Голодовка в настоящее время приостановлена. Часть долга перед шахтерами уже погашена.

"Мы по этому вопросу просили комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов данный вопрос изучить и обратиться в Минтруд, — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. — Коллеги, может быть, мы поступим таким образом, после основного перерыва, если вопрос будет дополнительно проработан, попросим председателя комитета проинформировать и с учетом ситуации сложившейся принять данное решение, возможно, и можно будет подготовить такое обращение, если действительно нам это поможет решить вопрос".

Он попросил депутатов от разных фракций, избранных от Ростовской области, подключиться к этой работе.