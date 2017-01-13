На берегу реки в Северной Осетии нашли тело полицейского

ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи начали проверку по факту обнаружения в Северной Осетии тела 26-летнего полицейского без признаков насильственной смерти, сообщает следственное управление СК по республике.

"В четверг вечером недалеко от федеральной автодороги Владикавказ-Алагир на берегу реки Майрамадаг было обнаружено тело 26-летнего участкового уполномоченного полиции ОМВД по Алагирскому району без признаков насильственной смерти. По данному факту организована проверка", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза для установления причины смерти, кроме этого, устанавливаются и опрашиваются очевидцы и родственники, уточняется в сообщении.

По данным МВД по Северной Осетии, в ведомстве проводится служебная проверка. Известно, что по месту службы погибший характеризовался положительно.

Также ведомство отмечает, что сначала на дороге был обнаружен автомобиль полицейского, об этом и поступило сообщение.