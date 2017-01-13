Руководство банка, лишившегося лицензии в 2016 году, заподозрили в хищении

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Руководство одного из российских банков, лишившихся лицензии прошлой весной, заподозрено в хищении активов на один миллиард рублей, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со следственным департаментом МВД России задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в марте 2016 года", — сказала она.

Сообщается, что топ-менеджеры банка, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около одного миллиарда рублей. Бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования арестованы, а бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск.

По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленники, заявляя клиентам о присвоении им особого VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Однако данные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. Кроме того, в целях максимально долгого сокрытия фактов хищения, клиентам периодически передавались наличные денежные средства в качестве якобы процентов по вкладам.

По факту мошенничества в особо крупном размере следователями МВД России возбуждено уголовное дело. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.

В марте 2016 году лицензий были лишены свыше 10 банков.