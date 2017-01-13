Водителя Gelandewagen, сбившего двух девочек, оставили под домашним арестом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест водителя Mercedes Gelandewagen Александра Шарого, который сбил двух сестер на пешеходном переходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Таким образом, вступило в силу решение Дорогомиловского суда Москвы об избрании меры пресечения. Срок домашнего ареста установлен до 13 февраля.

Авария произошла в декабре на Мосфильмовской улице столицы. Обвиняемый, по версии следствия, совершил наезд на двух малолетних девочек-близнецов 2008 года рождения, которые с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. Дети были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Шарому предъявлено обвинение в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью". Ранее представитель ГСУ СКР сообщил, что мужчина на допросе признал свою вину.