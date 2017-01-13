В ЯНАО глав строительной компании подозревают в крупном мошенничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. Уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено в отношении руководства предприятия "Стройдом" в Ноябрьске (ЯНАО), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации надзорного органа, представители компании распорядились деньгами дольщиков, в общей сложности более 65 миллионами рублей, по своему усмотрению.

"С 2014 года руководство ООО "Стройдом" заключало с гражданами договоры долевого строительства на возведение многоквартирных домов в городе Ноябрьске. Однако при отсутствии объективных причин данным застройщиком обязательства по договорам не исполнены, строительство домов не завершено, полученными от дольщиков денежными средствами в сумме более 65 миллионов рублей застройщик распорядился по своему усмотрению", — отметили в прокуратуре ЯНАО.

В ведомстве также заявили, что решение о возбуждении уголовного дела долгое время не принималось, несмотря на наличие признаков преступления и заявлений потерпевших. Лишь сейчас по требованию городской прокуратуры следователями местного следственного отдела МВД было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.