В ЯНАО глав строительной компании подозревают в крупном мошенничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. Уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено в отношении руководства предприятия "Стройдом" в Ноябрьске (ЯНАО), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"С 2014 года руководство ООО "Стройдом" заключало с гражданами договоры долевого строительства на возведение многоквартирных домов в городе Ноябрьске. Однако при отсутствии объективных причин данным застройщиком обязательства по договорам не исполнены, строительство домов не завершено, полученными от дольщиков денежными средствами в сумме более 65 миллионов рублей застройщик распорядился по своему усмотрению", — отметили в прокуратуре ЯНАО.