Во Владикавказе изъяли более 300 тысяч флаконов косметического лосьона

ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости, Маргарита Савельева. Полицейские изъяли в Северной Осетии более 300 тысяч бутылок с косметическим лосьоном и 51 тысячу бутылок контрафактного алкоголя, сообщает главное управление МВД по Северо-Кавказскому округу.

"В промышленной зоне Владикавказа было обнаружено несколько подпольных складских помещений и контейнеров, в которых находилась алкогольная и спиртосодержащая продукция с признаками подделки товарных знаков и фирменных наименований, а также поддельные федеральные специальные марки. Алкоголь изъят и направлен на химическую экспертизу", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД по СКФО, в общей сложности из незаконного оборота изъято более 51 тысяча бутылок контрафакта. Кроме того, в одном из складских помещений полицейские обнаружили около 340 тысяч бутылок с косметическим лосьоном емкостью 0,1 литра, а также 237 рулонов федеральных специальных марок, не соответствующих образцам аналогичной продукции, выпускаемой предприятиями Гознака, отмечает ведомство.

"В настоящее время устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту алкогольной продукции, выясняется происхождение контрафакта, а также устанавливаются возможные точки его сбыта", — уточняет МВД. По факту использования поддельных марок возбуждено уголовное дело.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.