Адвокат Дадина рассказал о впечатлениях его подзащитного от новой колонии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Осужденный за нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин не имеет жалоб по условиям содержания в алтайской колонии №5, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Алексей Липцер.

В колонию в Алтайском крае Дадина перевели из карельского исправительного учреждения после жалоб на пытки, которые по результатам нескольких проверок, однако, так и не подтвердились.

"Но условия Дадин не жалуется, всем доволен. Условия этапирования также были хорошими. В новой колонии тоже все нормально: все к нему внимательно относятся, обращаются на "вы". Никаких дополнительных обязанностей на него не возложили", — сказал защитник.

По его словам, Дадин находится в большой камере только с одним сокамерником, с которым у него сложились хорошие отношения.

Защита Дадина в данный момент не намерена обращаться в суд с просьбой о его условно-досрочном освобождении. Пока адвокаты будут работать над оспариванием наложенных на него взысканий, отметил собеседник агентства.

Осенью 2016 года супруга Дадина в соцсети Facebook сообщила, что ее мужа пытают в карельской колонии, избивают и даже угрожают убить. Она утверждала, что руководство колонии в курсе происходящего и участвует в издевательствах. О своих проверках в связи с этим заявили ФСИН, СК и аппарат омбудсмена в Карелии. Каляпин и его коллега по СПЧ Павел Чиков 7-8 ноября посетили эту колонию и встретились с Дадиным.

Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию №7, не нашли следов побоев и издевательств на теле Дадина. Замглавы ФСИН сообщил журналистам, что в деле Дадина "поставлена точка".