В Красноярском крае арестовали 180 литров спиртосодержащей продукции

КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Почти 180 литров непищевой спиртосодержащей продукции арестовано в Красноярском крае с конца прошлого года, в ходе проверок после массового отравления косметическим средством "Боярышник", сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что внеплановые рейды и проверки торговых точек проводятся после выхода в свет постановления главного санитарного врача РФ о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

"С 28 декабря 2016 года по 12 января 2017 года специалистами управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверено 485 объектов, в ходе проверок выявлено спиртосодержащей непищевой продукции в количестве 1173 штук общим объемом 179, 413 литров. На данную продукцию наложен арест. Материалы дел переданы по подведомственности в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн "Боярышник", где вместо этилового спирта был метиловый, произошло в Иркутске в декабре. Из 123 пострадавших скончались 76 человек. По факту отравления сотрудниками СУ СКР по региону расследуется уголовное дело.