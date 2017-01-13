США
14.0114 января20:18МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В ЛДПР настаивают на уголовном наказании водителя, не пропустившего скорую

Тема:
Конфликт между скорой и водителем на Камчатке (19)
10:1613.01.2017
(обновлено: 10:25 13.01.2017)
39351
Стоп-кадр записи камеры видеорегистратора автомобиля скорой помощи в Петропавловске-Камчатском

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фракция ЛДПР считает, что к водителю, не пропустившему "скорую" к умирающему пациенту на Камчатке, должна быть применена не только административная ответственность в виде штрафа, но и уголовное наказание, заявил журналистам зампред фракции Ярослав Нилов.

Какого наказания заслуживают водители, мешающие скорым ехать к пациентам?
Результаты
Какого наказания заслуживают водители, мешающие скорым ехать к пациентам?

  • 57.2%

    Лишения свободы

  • 24.1%

    Крупного штрафа

  • 17.2%

    Исправительных работ

  • 1.4%

    Никакого
Все опросы
Голосовать
В среду СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в связи с этим резонансным инцидентом, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. При этом за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами в РФ установлен штраф 500 рублей. Личности водителя и пассажира машины, не пропустившей "скорую", установлены, они будут допрошены следователями.

"ЛДПР считает, что в действиях водителя автомобиля, не пропустившего "скорую помощь", усматриваются признаки состава преступления. Мы считаем, что должна быть не только административная ответственность в виде штрафа, но и должна быть проведена серьезная проверка с привлечением к уголовной ответственности этого водителя", — сказал Нилов.

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© Fotolia/ kichigin19
На Камчатке предлагают ужесточить наказание для водителей, мешающих скорой
Ранее в городской станции скорой помощи сообщили РИА Новости, что водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

Комментировать
+
Происшествия
Обсуждение
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • Владислав Артамонов
    Я так понимаю это выглядит примерно так:
    УК РФ, Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
    3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
    наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
    (в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

    ПДД:
    3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
    При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).
    Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами
    ч. 2. Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом штраф* 500 руб. или лишение прав на 1-3 месяца
    13:55
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • metro-pr
    Мне вот интересно, все, кто пытается надумать обвинения на "скорую": вы как представляете себе такое изложение событий в протоколе допроса? Лобановы так и будут писать: "водитель скорой мог бы и сам посторониться и пропустить нас", да?? Хотел бы я видеть выражение лица судьи в момент, когда этот бред будут гнать в суде!
    19:59
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Владислав Артамонов
    Я так понимаю это выглядит примерно так:
    УК РФ, Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
    3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
    наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
    (в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

    ПДД:
    3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
    При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).
    Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами
    ч. 2. Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом штраф* 500 руб. или лишение прав на 1-3 месяца
    13:55
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • metro-pr в ответ пользователю Владислав Артамонов(показатьскрыть)
    Владислав Артамонов, ничего, не теряйте надежды, народ у нас насколько плюющий на законы, настолько же и креативный до детских отмазок! Почитал тут комментарии - ужаснулся... Странно, что не марсиане дорогу перегородили и что не Обама виноват (да и то только потому, что его переизбрали); но, думаю, до таких высосанных версий недалеко, скоро услышим.
    17:17
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • metro-pr
    Мне вот интересно, все, кто пытается надумать обвинения на "скорую": вы как представляете себе такое изложение событий в протоколе допроса? Лобановы так и будут писать: "водитель скорой мог бы и сам посторониться и пропустить нас", да?? Хотел бы я видеть выражение лица судьи в момент, когда этот бред будут гнать в суде!
    19:59
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.