В ЛДПР настаивают на уголовном наказании водителя, не пропустившего скорую

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фракция ЛДПР считает, что к водителю, не пропустившему "скорую" к умирающему пациенту на Камчатке, должна быть применена не только административная ответственность в виде штрафа, но и уголовное наказание, заявил журналистам зампред фракции Ярослав Нилов.

В среду СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в связи с этим резонансным инцидентом, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. При этом за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами в РФ установлен штраф 500 рублей. Личности водителя и пассажира машины, не пропустившей "скорую", установлены, они будут допрошены следователями.

"ЛДПР считает, что в действиях водителя автомобиля, не пропустившего "скорую помощь", усматриваются признаки состава преступления. Мы считаем, что должна быть не только административная ответственность в виде штрафа, но и должна быть проведена серьезная проверка с привлечением к уголовной ответственности этого водителя", — сказал Нилов.

Ранее в городской станции скорой помощи сообщили РИА Новости, что водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.