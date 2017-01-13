Жителю Урала вынесли приговор за хранение гранатомета и автомата

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Коркинский городской суд Челябинской области приговорил жителя региона к 4 годам лишения свободы условно за хранение у себя дома гранатомета, автомата, а также пулемётных запчастей и пороха, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по региону.
Владелец арсенала сознался, что все это предназначалось для дальнейшего сбыта, уточняет ФСБ.
"Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 4 месяца и штрафом в размере 110 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
ФСБ добавляет, что обвиняемый вину свою признал сразу и стал активно сотрудничать со следствием, которое проводилось ГУМВД России по Челябинской области.