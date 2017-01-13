Две кузбасские школьницы пойдут под суд за ограбление одноклассницы

КЕМЕРОВО, 13 янв — РИА Новости. Две девочки-подростка из города Кемерово предстанут перед судом за то, что спланировали ограбление квартиры одноклассницы и вынесли ценные вещи, пока одна из них вместе с потерпевшей находились в школе, сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в мае 2016 года. Фигуранткам уголовного дела по статье "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище" 15 и 16 лет.

"Обвиняемые договорились похитить из квартиры одноклассницы ценные вещи. В утреннее время в школе одна из них незаметно вытащила из рюкзака девушки ключи от квартиры, после чего передала их сообщнице. Девушка, удостоверившись, что дома никого нет, открыла входную дверь ключами и прошла внутрь, похитила украшения и бижутерию, закрыв двери на ключ, покинула место преступления. После кражи обвиняемая спокойно вернулась в школу и передала ключи сообщнице, а та также незаметно вернула их владелице", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, после этого девочки через совершеннолетних знакомых сдали похищенные золотые украшения в ломбард, а бижутерию оставили себе. Вырученные деньги потратили на развлечения. Родители девочки обнаружили пропажу ценностей и обратились в правоохранительные органы.

"Примечательно, что девушка, которая вытаскивала ключи, решила отвести от себя подозрения и сама рассказала однокласснице, что видела похищенные вещи на одной из учениц школы. Данная информация стала известна работникам правоохранительных органов, они установили подозреваемых девушек, причастных к совершению кражи", — добавили в ведомстве.

Ранее в поле зрения правоохранителей девушки не попадали, теперь их поставили на профилактический учет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.