В Томске возбудили дело после ЧП со школьниками, заблудившимися в лесу

ТОМСК, 13 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП в деревне под Томском, где 10 учеников местной школы заблудились на лыжах в лесу и 6 часов в мороз искали дорогу домой, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК России по Томской области.

Ранее сообщалось, что 10 детей (ученики 4 класса) и учитель физкультуры школы в деревне под Томском ушли в четверг утром в лес на лыжах. Когда дети не вернулись, местные жители отправились на их поиски на снегоходах. В 16.20 по местному времени (12.20 мск) потерявшиеся смогли дозвониться до спасателей и сообщили, что заблудились. Через час после этого все были вывезены из леса. В общей сложности дети провели в лесу около 6 часов. Температура воздуха при этом была примерно 11-15 градусов ниже нуля.

"Следственными органами СК РФ по Томской области по результатам проверки сообщения СМИ о том, что в поселке Кисловка Томского района десять учеников четвертого класса заблудились в лесу во время урока физкультуры и были обнаружены там спустя несколько часов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится на сайте ведомства.

Максимальная санкция статьи – лишение свободы до 2 лет.

Как сообщало РИА Новости ранее, у детей легкое переохлаждение, у некоторых легкие обморожения. Директора Кисловской школы Томского района ждет увольнение. Решение относительно учителя физкультуры будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям.