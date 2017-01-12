В Саратове потребовали устранить аварию на теплосетях в сжатые сроки

САРАТОВ, 12 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал в максимально сжатые сроки устранить коммунальную аварию на теплосетях в Саратове, в результате которой в четверг без отопления остались свыше 4,5 тысячи жителей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
"Губернатор дал все необходимые поручения, постоянно ему докладывают о ситуации, необходимые все службы задействованы, ремонтные работы идут по графику. Главная задача, которую поставил губернатор, — это завершить все ремонтные работы в максимально кратчайшие сроки", — сказала собеседница агентства.
В настоящее время в Саратове на улице стоит восьмиградусный мороз.