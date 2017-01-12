В Новосибирске завели дело на двух подростков, отрезавших волосы неформалу

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору в отношении двух подростков, которые отрезали ножом волосы встреченному на улице парню неформальной внешности, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что по результатам доследственной проверки после размещения в интернете получившей большой общественный резонанс видеозаписи, на которой два подростка на улице издеваются над 18-летним молодым человеком, дело возбуждено по статье "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

"Предварительно установлено, что 7 января 2017 года двое несовершеннолетних подозреваемых на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске встретили ранее им знакомого потерпевшего, причинили ему телесные повреждения и срезали ножом волосы с головы", — говорится в сообщении.

Старший помощник руководителя СУСК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова также сообщила РИА Новости, что одному из подозреваемых 16, а другому 17 лет. Один из них учится в школе, а второй в училище. "В отношении обоих подозреваемых проводятся следственные действия, им назначены психолого-психиатрические экспертизы", — сказала собеседница агентства.

На опубликованной на этой неделе видеозаписи видно, что молодые люди издеваются над парнем, требуют вывернуть карманы, спрашивают, почему он не подстригся, а в итоге заваливают на землю, бьют и ножом отрезают прядь волос.